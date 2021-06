Et si la meilleure position d’Ismaila Sarr se trouvait sur l’aile gauche ? Après ses deux très grosses performances en Équipe Nationale, la question s’est posée. Mais en réalité, le joueur de 24 ans peut évoluer dans n’importe qu’elle position offensive. Un bénéfice pour ses équipes respectives.

Régulièrement utilisé au poste d’ailier droit en club, son poste de prédilection d’ailleurs, et replacé par Aliou Cissé sur le coté gauche pour la première fois avec le l’Equipe Nationale du Sénégal lors des deux dernières rencontres des Lions en amical contre la Zambie et le Cap-Vert, Ismaila Sarr a aussi endossé un rôle de numéro 9 pur, sur certains matchs, dans les clubs où il a joué.

En 39 matches de Championnat durant la saison 2020-2021 avec Watford, Ismaila Sarr a joué : 26 fois au poste d’ailier droit, 9 en tant qu’avant-centre, 2 en tant que ailier gauche, 1 au poste de milieu gauche et 1 au poste de milieu offensif. Le joueur a presque brillé dans n’importe quelle position offensive et dernièrement, c’est sur le côté gauche qu’il a commencé à se démarquer.

D’où l’œil des techniciens. Selon l’entraineur consultant, Vieux Ba, le joueur formé à Génération Foot a très souvent trouvé une bonne assise au poste d’ailier gauche. « En tout cas, il y est beaucoup plus à l’aise et cela ne date pas de maintenant. La saison (2018-2019) où il avait cartonné avec Rennes aussi bien en Championnat et en Europa League (50 matches, 13 buts , 11 passes décisives, ndlr), c’était déjà à cette position d’attaquant gauche ou d’excentré gauche », avance Ba.

A la suite des matches face à la Zambie et contre le Cap-Vert, un but, un penalty obtenu et deux passes décisives, Ismaila Sarr pourrait définitivement être installé au poste d’ailier gauche par Aliou Cissé. Et Toujours d’après les propos de l’entraineur consultant, Vieux Ba, « nul doute qu’il (Ismaila Sarr) affectionne ce côté et qu’il y est plus productif. Qui plus est son binôme avec Saliou Ciss laisse augurer de belles promesses. »

