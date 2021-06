Le Sénégal aura l’honneur d’ouvrir le bal contre le Nigéria à l’occasion de la 2ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Mini-foot.

A Ibadan, dans l’Etat d’Oyo du Nigéria, se tiendra la CAN 2021 de mini-foot du 8 au 17 juillet de l’année courante. Le tirage au sort effectué mercredi dernier à Ilaji Hotel and Sports Resort, voit le Sénégal se partager le groupe A avec le pays organisateur, le Maroc et le Djibouti. Les Super Eagles seront revanchards envers les Lions après leur élimination par ces derniers lors de la dernière édition.

L’équipe nationale du Sénégal de cette discipline, avait perdu la finale de la 1ère édition devant la Côte d’Ivoire. Un match très serré entre les deux sélections puisqu’il a fallu attendre la fameuse séance des tirs au but (3-2) pour que les Eléphants puissent soulever le trophée, après le match nul de 3 buts partout. Les Lions partent donc favori dans dans ce tournoi et l’objectif sera de ramener la coupe au pays de la Téranga.

Le président de la Confédération Africaine de Mini-foot, Achraf Ben Salha, a annoncé la que les cinq meilleures équipes du tournoi représenteront l’Afrique lors de la Coupe du monde de mini-foot 2022 en Ukraine.

wiwsport.com