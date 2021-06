Le Ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, s’est exprimé sur le report de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2021.

A la demande de la Confédération Africaine de Football, le Comité local d’organisation (COCAN 21) a accepté de reporter le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021, initialement prévu le 25 juin 2021, pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19. Mais au Cameroun, l’argument soulevé par l’instance continentale du football ne passe pas. Alors que certains voyaient derrière cette décision une impréparation du Cameroun, le ministre des sports a révélé que le report de la cérémonie n’était en rien causé par le Cameroun.

«Il me plaît de réaffirmer avec force et au regard du cahier de charges de cette activité, que le Cameroun était prêt à assumer ses responsabilités contractuelles d’une part et à mettre à l’aise nos partenaire de la CAF, propriétaire de l’événement, à la date précédemment indiquée, le Cameroun était prêt (…) Le plan de la salle, le scénario et la scénographie du spectacle avaient été présentés à la Caf et transmis ; les échantillons de billets d’invitation avaient déjà été apprêtés et présentés à la Caf pour validation. Les modèles de mascottes et de l’hymne retenus à l’issue de concours artistiques nationaux avaient déjà été envoyés à la Caf pour homologation », a expliqué Narcisse Mouelle Kombi, président du COCAN.

Alors que le Cameroun était pour une fois encore pointé du doigt, cette déclaration du ministre des sports vient confirmer subtilement le rôle trouble joué par la FIFA dans le report de cette cérémonie. « La cérémonie de tirage au sort de la CAN qui s’est jouée en Egypte s’est déroulée trois mois avant le début de la compétition. Et dans les annales de la Caf, on peut vérifier que le délai de trois mois est raisonnable. Donc, le report ne pose aucun problème ni au COCAN ni à la CAF,» a tempéré le ministre qui laisse désormais la balle dans le camp de la CAF et de la FIFA.

Enjeux financiers

Le pays hôte de la CAN 2021 a en effet choisi la société Leap Studio Design pour organiser cette cérémonie. La structure a une expérience dans le domaine, dit-on ici et là, dans les couloirs du ministère camerounais des Sports. C’est en effet Leap Studio Design qui a organisé les cérémonies du tirage au sort, d’ouverture et de clôture de la CAN 2019 en Egypte. Et aussi les cérémonies d’ouverture et de clôture du récent CHAN au Cameroun. Elle semble avoir séduit et gagné la confiance des autorités locales. Problème ? Des manœuvres seraient en cours à l’effet de la mettre sur le banc, pour confier l’ensemble du volet évènementiel de la CAN 2021 à Angelini Design.

La main cachée de la FIFA

« L’agence de publicité basée à Rome et appartenant à un homme d’affaires italo-suisse – comme le président Gianni Infantino – a été proposée par la FIFA à la CAF », murmure une source digne de foi. La pression de la FIFA sur la CAF a commencé à se dessiner lors de la visite d’inspection des infrastructures au Cameroun le mois dernier. Une équipe de neuf employés dont des responsables en charge du volet évènementiel à la FIFA accompagnaient la délégation de la CAF. Une première dans toute l’histoire de la CAN. « Au lendemain de cette visite inédite, des responsables de l’entreprise Angelini Design ont séjourné au siège de la CAF au Caire, apprend-on. C’est au cours de cette entrevue que la décision de reporter le tirage au sort a été prise ». L’événement devrait se tenir courant août 2021.

Face à ce coup de force, le COCAN et le Cameroun, tentent de résister mais se heurtent à la CAF, qui, depuis l’élection du Sud-Africain Patrice Motsepe à sa tête, est devenu un jouet de la FIFA. Dos au mur, Yaoundé qui a perdu le marché de l’organisation de la cérémonie se résigne et accepte le report imposé par l’agence Angelini.

Avec ActuCameroun