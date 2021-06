Une saison inoubliable pour Edouard Mendy. Le portier sénégalais aura effectué une excellente saison avec Chelsea FC avec le titre de champion d’Europe qui le lance dans la course au Ballon d’or africain.

25 est le nombre de clean sheets que le gardien des blues de Chelsea a effectué lors de cette saison 2020-2021 dont 10 en Ligue de champions. L’international sénégalais a séduit l’Europe avec son calme et sa sérénité. Une saison réussie qui fait penser à plus d’un, une nomination du portier de 29 ans au prochain Ballon d’or africain.

Interrogé récemment sur la question, Edouard Mendy affirme être un candidat au prochain titre de meilleur joueur africain mais n’y pense pas trop. Ainsi, le Lion de Chelsea pourrait être le troisième joueur sénégalais à remporter cette prestigieuse distinction derrière El Hadj Ousseynou Diouf en 2001 et 2002 et Sadio Mané en 2019 . Cependant, la course vers ce titre ne sera pas chose facile, et l’algérien Riyad Mahrez reste un concurrent de taille.

wiwsport.com