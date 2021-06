Le match amical qui a opposé le Sénégal et la Zambie samedi dernier au stade Lat Dior de Thiès s’est terminé sur le score de (3-1) en faveur des Lions. L’ancien avant-centre de l’AS Police, Tassirou Diallo, est revenu sur cette rencontre dans un entretien avec STADES.

« C’est acceptable… », voici les mots du consultant Tassirou Diallo sur la performance de Lions contre les Chipolopolos de la Zambie. Selon l’ancien attaquant sénégalais, le niveau de jeu doit être rehaussé pour assurer une nouvelle victoire face au Cap-Vert. Une première période réussie, confie-t-il au journal STADES, tout en déplorant le recul de la bande à Aliou Cissé en deuxième mi-temps. Un relâchement dû selon lui, aux trois buts qui plient le match dans les premières 45 minutes.

Pour la rencontre de demain contre les requins bleus, le consultant annonce un match plus difficile avec une équipe cap verdienne qui monte en puissance. « On ne change pas une équipe qui gagne », poursuit Tassirou qui invite le sélectionneur national à plus de stabilité sur le choix de son onze de départ, mais aussi à rectifier le tir sur les problèmes confrontés en deuxième période face aux Zambiens.

wiwsport.com