Nouvelle recrue du Real Betis Balompié, Youssouf Sabaly a tenu ses premiers propos sous le maillot verdiblanco.

Le Real Betis a annoncé l’arrivée de Youssouf Sabaly ce lundi soir. Le joueur sénégalais rejoint le Club espagnol en tant que agent libre depuis les Girondins de Bordeaux. Quelques instants après sa signature de contrat allant jusqu’en 2026, il a livré sa première impression devant les micros du Real Betis.

« Je me sens vraiment bien et très heureux de rejoindre ce grand Club. Je suis très content de vous connaitre. J’espère pouvoir apporter le meilleur de moi-même et passer de très bons moments ici », lance le joueur formé au Paris Saint-Germain.

¡Sus primeras palabras como bético! 🇸🇳😊👏 pic.twitter.com/OAxAwhM6XL — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 7, 2021

wiwsport.com