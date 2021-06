“Je veux rester à Naples” lit-on sur la première page du quotidien italien IL MATTINO. Le défenseur sénégalais se sent bien à la maison.

Malgré les nombreuses spéculations sur son possible départ, Kalidou Koulibaly n’affiche pas une volonté de quitter son club. Cependant son salaire de 12 millions d’euros pèse lourd sur les finances de la formation d’Aurelio De Laurentiis qui se passera de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après avoir terminé à la 5ème position de la Serie A cette saison.

Plusieurs écuries d’Europe notamment, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea entre autre se sont intéressés au profil du Lion de la Téranga et ça ne date pas d’aujourd’hui. Mais aucune offre “concrète” n’a pu séduire la direction napolitaine. Toutefois, sa vente reste compliquée puisqu’il faudrait la somme de 70 millions d’euros pour s’attacher des services du teigneux défenseur sénégalais âgé de 30 ans. Et le plus important, de le convaincre à quitter le navire napolitain qu’il aime tant. “Naples m’aime et j’aime Naples aussi. Je continue à jouer avec ce maillot, je veux mouiller le maillot tous les matches pour Napoli”, avait fait savoir le rock.

