Arrivé à la fin de son contrat chez les Girondins de Bordeaux, Youssouf Sabaly était une valeur très sure du mercato grâce à ses bonnes impressions livrées depuis qu’il a déposé ses baluchons au Matmut ATLANTIQUE en 2016. L’international sénégalais a été l’une des attractions avant même le début du marché des transferts. Finalement, c’est Benito Villamaní qu’il atterrit.

Du coté du Real Betis, sixième de la dernière édition de LaLiga, la piste Sabaly a été menée depuis plusieurs semaine s’est avérée très intéressante si l’on en croit aux déclarations des dirigeants lors de la signature du contrat de l’international sénégalais de 28 ans.

José Miguel López Catalán, vice-président du Club.« Il (Sabaly) a une valeur marchande de 8 à 10 millions d’euros mais l’important est de faire un mercato en amont, de bien exposer le projet. Il est ravi de venir jouer en Liga et au Betis. C’est un garçon concentré surtout avec beaucoup d’envie et au final, il était l’une des pièces attractives que l’entraîneur et la direction sportive nous ont demandées d’évaluer. Il était le numéro un sur la liste et maintenant nous l’avons ici. Il a un profil rare car il a déjà joué plus de 100 matches en tant que latéral gauche et cela est une valeur sure. La polyvalence est important. »