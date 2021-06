Dans un entretien accordé à la RTS, le portier international sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy est revenu sur sa saison, son sacre en Ligue des Champions et son parcours jusqu’en Premier League.

Edouard Mendy est le joueur le plus présent sur les plateaux des chaînes de télé ces derniers jours. Depuis son sacre avec les Blues en Ligue des Champions face à Manchester City, le portier sénégalais est sollicité pour revenir sur le secret de sa réussite après le parcours qu’il a eu dans sa vie.

Ce lundi, alors qu’il est en regroupement avec les Lions, Edouard a accordé un entretien à la RTS. Le joueur de Thomas Tuchel a abordé son passé avec dans cette entrevue et décliner ses objectifs notamment avec la sélection nationale pour les prochaines échéances. “En janvier on en aura une autre (la Coupe d’Afrique des Nations) si Dieu le veut et j’espère que je serai présent sur le terrain avec les eux jusqu’au bout…”, a déclaré Edouard Mendy sur ses objectifs avec la Tanière.

“Le Sénégal est respecté et observé dans le monde, il nous manque juste des titres pour valider cela. Au mois de janvier on aune grande compétition, ce serait bien de faire quelque chose de grand avant la Coupe du monde parce que les qualifications commencent en septembre et on sait maintenant combien c’est important de prendre part à ces compétitions. La dernière fois ça s’est joué à un carton, la prochaine fois il faudra passer les poules…”, a affirmé le portier des Lions qui pourrait retrouver ses cages lors du match amical de ce mardi face au Cap-Vert, au Stade Lat Dior de Thiès.

