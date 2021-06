Pour s’emparer seuls de la première place du classement, les Aigles de la Médina ont battu Dakar SC (1-0), samedi dernier, au stade Alassane Djigo, à l’occasion de la 4ème journée, qui lance la phase retour des play-offs du titre de la D1 féminine de football.

Jeanne Coumba Niang a offert la victoire aux Médinoises, en inscrivant l’unique but de la rencontre (1-0, 65′). Après ce succès, les Aigles (1er, 10 pts +9) n’ont besoin que de quatre points lors des deux dernière journées, pour être sacrées championnes de la D1 féminine de football et succéder aux Amazones de Grand-Yoff.

Dakar SC (2ème, 7 pts +6) est largué à trois points, après sa première défaite dans c championnat des play-offs et n’a plus son destin en main.

Dans ce second duel, le derby de Grand-Yoff entre Sirènes et Amazones n’a pas connu de vainqueur. En dépit des 90 minutes de spectacle, le score est resté nul et vierge.

