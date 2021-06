La 24ème journée de la saison hippique, dotée du Grand Prix du ministre de l’élevage, courue hier à Dahra Djoloff, a été marquée par la victoire in extremis et sur le fil de Kassoumay 2.

Les 18 poulains de 2 ans se son affrontés dans une course tendue et très serrée du départ à l’arrivée. La course, sur leur distance habituelle de 1.200 m, a répondu à toutes les attentes. Considérés comme des outsiders, Kassoumay 2, qui a fini 1er, et Yacine Sogui, son dauphin, se sont accrochés de tout en bout. Kassoumay 2 était plus fort pour s’imposer sur le fil en 1mn 54 s malgré une piste lourde et bourrée d’obstacles. Favori au départ, Assirou a terminé 3ème.

Avec Stades