L’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer a été reçue au Palais de la République ce lundi. Les Lions ont été honorés suite à leur 6e sacre continental.

Une cérémonie d’honneur qui vient à son heure! Le chef de l’Etat Macky Sall a accueilli cet après-midi les joueurs, le staff technique et l’encadrement des Lions du football de sable. Dans son discours, il a félicité l’équipe nationale du Sénégal sur les bons résultats obtenus dans cette discipline depuis plus d’une décennie. Cette équipe inspire le « Dem Ba Diekh » une expression Sénégalaise qui signifie « se donner à fond » a t’il utilisé pour louer la détermination de l’équipe 6 fois championne d’Afrique.

Le président de la République du Sénégal a ainsi décidé d’élever les champions d’Afrique dans le grade de l’Ordre National du Lion. Au nom de la nation sénégalaise, une enveloppe de 10 millions de FCFA sera remis à chaque membre de l’équipe nationale. En plus de leur réserver une place dans le musée Pape Bouba Diop prévue dans la nouvelle infrastructure Stade du Sénégal à Diamniadio. L’inauguration est prévue en février 2022.

Le Sénégal va prendre part à la prochaine coupe du monde (19-29 août) en Russie. L’Etat par le ministère des sports et la fédération sénégalaise compte mettre les moyens, comme à l’accoutumée, pour préparer cette compétition et obtenir de bons résultats.

D’ailleurs, le Chef de l’Etat et le capitaine de l’équipe Al Seyni NDIAYE se sont donnés rendez-vous pour les demi-finale et finale de la coupe du monde Russie 2021. « Vous êtes sur le toit de l’Afrique, le toit du monde est à votre portée » a déclaré le chef de l’Etat, galvanisant ainsi l’équipe à aller le plus loin possible à la coupe du monde.

