Opposés ce mercredi après-midi aux Seychelles pour un deuxième match amical, les Lions du Sénégal se sont imposés avec brio sur un score sans appel de 10 buts à rien.

A l’approche de la dixième édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football de plage, Beach Soccer, prévue du 23 au 30 mai prochain à Saly, l’Equipe Nationale du Sénégal semble déjà prête pour accueillir «sa» CAN. En deux matchs de préparation, la bande à Omar Ngalla Sylla et inscrit 18 buts et encaissé aucun contre Les Pirates Seychellois.

Après la première vécue lundi dernier, la deuxième raclée a été infligée ce mercredi après-midi.

wiwsport.com