Les Reds de Liverpool se sont faits éliminer ce mercredi soir à Anfield alors qu’ils ont été accrochés par les Merengues sur le score de zéro but partout. Liverpool a payé cher en plus du laxisme en défense, son manque de créativité devant les buts.

Les champions d’Angleterre en titre sont sortis de la course du dernier titre qu’il leur restait encore cette saison. En quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Real, le club de la Mersey n’a pas trop inquiété le club du siècle. 3 buts à 1 dans l’ensemble des deux matchs où Sadio Mané et ses amis ont été trop mous pour passer devant les Espagnols.

5/22 – Le nombre de tirs cadrés sur l’ensemble des deux rencontres

Sur l’ensemble des deux matchs, Liverpool a tiré 22 fois vers les buts madrilènes pour ne cadrer que 5 fois seulement. Un ratio pauvre mais qui reflète la forme actuelle de la formation de Jürgen Klopp. Liverpool qui avait à un moment donné une moyenne de 2 buts par match, se tue pour en marquer un. Sur ce total de tirs dans cette double confrontation, les attaquants anglais ont tiré à 14 reprises pour seulement 4 tirs cadrés et 1 but. En face, le Real a un même total de tirs dans les deux matchs mais a plus cadré que son adversaire, conséquence: Madrid a eu deux buts de plus que Liverpool assez pour valider une qualification en demies.

2/9 fois Klopp n’a pas réussi à gagner son adversaire aller-retour en phase d’élimination direct

Depuis son arrivée sur le banc de Liverpool en 2015, Jürgen Klopp a disputé à neuf reprises des double-confrontations en phase d’élimination directe. Et c’était la deuxième fois qu’il se faisait sortir sans avoir remporté ni le match aller ni au match retour. La première fois, c’était l’année dernière lors de la double confrontation face à l’Atletico de Madrid (1-0, 2-3) où il a été éliminé avec ses poulains en huitièmes de finale alors qu’ils étaient champions en titre. Cette année encore, le technicien allemand a été mis en échec par le Real Madrid (3-1, 0-0).

9 – This was Liverpool’s ninth two-legged knockout tie in the UEFA Champions League under Jürgen Klopp, and only the second time they have failed to win both home and away in the tie (also versus Atlético de Madrid in the Last 16 in 2019-20). Real. pic.twitter.com/7oR5lW4hWL — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2021

2/14 fois les Reds ont réussi à renverser un retard de +2 buts après le match aller

Les Reds n’ont pas souvent été en réussite lorsqu’ils ont essuyé une défaite de deux buts d’écart au match aller en Ligue des champions. A quatorze reprises, Liverpool n’a pu renverser la donne et se qualifier que deux fois et la dernière était récemment lorsqu’il réussissait la remontada sur le FC Barcelone par 4 buts à zéro. Leur sort de ce quart de finale retour semblait déjà être scellé. Et mieux, face au Real Madrid, le club de la Mersey confirme son manque de réussite face aux Espagnols qui ont été leur bourreau à 5 reprises sur les 11 défaites subies à Anfield.

2 – In 13 previous knockout ties in European competition where they’ve lost the first leg by 2+ goals, Liverpool have progressed twice. The most recent example was overturning a 0-3 first leg deficit against Barcelona en route to winning the 2018-19 trophy. Belief. pic.twitter.com/DFiOFl6ICC — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2021

8/21 matchs sans marquer le moindre but depuis le début de l’année 2021

Depuis le début de l’année 2021, Liverpool a affiché un manque d’inspiration devant les buts qui lui coûté la première place de la Premier League. Ce qui était jusqu’à la fin de l’année 2020 une machine à marquer, ne faisait plus trembler les filets adverses. Sur les 21 matchs disputés depuis janvier 2021, les Reds ont échoué à trouver le chemin des filets 8 fois. Beaucoup trop pour une formation qui encaisse des buts avec l’absence de Virgil Van Dijk. Ce soir encore, Anfield n’a pas pu motiver les hommes de Klopp à marquer deux buts qui auraient certainement suffi pour valider une qualification.

36% des attaques Reds sont passés par le côté gauche de Sadio Mané

Liverpool n’est pas inspiré en ces périodes, nous le savons. Mais Liverpool se cherche aussi sur sa stratégie d’attaque alors que son trio offensif ne fait plus mal aux adversaires. Sur les actions menées dans ce match, 40% sont jouées dans la surface adverse: trop peu pour marquer et surtout quand on a eu 57% de possession de balle. Moins en vue dans cette double confrontation, Sadio Mané a pourtant été le joueur le plus souvent sollicité par la formation anglaise. 36% des attaques anglaises sont passées par le gauche de l’ailier sénégalais pourtant seulement deux passes clés sont venus de ses pieds. Un manque de créativité qu’il faudra réveiller si le champion d’Angleterre en titre et champion d’Europe 2019 veut retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.

