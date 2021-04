A l’issue des quarts de finale, trois joueurs sénégalais seront engagés dans les demi-finales Ligue des Champions, ce qui place le Sénégal en tête des nations africaines les plus représentées à ce stade de la compétition.

Le Sénégal sera à l’honneur durant les matchs comptant pour le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye et le défenseur Abdou Diallo avec le Paris Saint-Germain. Le gardien de but Edouard Mendy avec Chelsea. Le Sénégal présentera un nombre unique de trois joueurs durant les demi-finale de C1.

Avec trois Sénégalais toujours engagés en demi-finale, le Sénégal est la première nation africaine la plus représentée à ce stade de la C1. L’attaquant algérien Riyad Mahrez de Manchester City et le Marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, complètent cette liste restreinte de joueurs africains qui disputeront les demi-finales de Ligue des Champions durant la fin du mois d’avril au début du mois de mai.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gueye et de Abdou Diallo jouera contre Manchester City et les Blues avec Edouard Mendy défieront l’ogre de la compétition, le Real Madrid. Le PSG s’est défait du Bayern Munich et Chelsea a pris le meilleur sur le FC Porto de Mamadou Loum Ndiaye.

