Du lourd pour les Blues. Après s’être qualifié pour la première fois depuis six ans en demi-finale de Ligue des Champions, Chelsea fera face au Real Madrid pour la suite de la compétition.

Le dernier carré de cette Ligue des Champions 2020/21 est connu ! Ce mercredi soir, le Real Madrid et Manchester City ont décroché leur billet pour les demi-finales de la C1 et rejoignent donc le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Ainsi, dans deux semaines, les partenaires d’Edouard Mendy feront face au Real Madrid, au Stade Aflfredo Di Stefano pour le match aller qui se jouera le 27 ou 28 avril 2021 et les Blues recevront au match retour une semaine plus tard, à Stamford Bridge.

