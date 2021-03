Sa première cape était très attendue après l’annonce de son choix de porter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. Abdou Diallo n’a pas déçu et a bien honoré son baptême du feu dans la Tanière.

Si le score n’a pas fait le bonheur du public sénégalais ce vendredi à l’issue de la rencontre qui opposait le Sénégal au Congo Brazzaville, les Sénégalais ont salué à l’unanimité la prestation de Abdou Diallo.







Première cape ✅ 🇸🇳 — Abdou-lakhad Diallo (@Abdou__Diallo) March 26, 2021

Le défenseur du Paris Saint-Germain a fait montre de beaucoup de classe et de caractère lors de cette rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022, prévue au Cameroun.

Titulaire dans un système à trois défenseur, le néo-international a été le plus serein sur cette ligne défensive. Assurant de bonne sorties de balles et des relances fluides, le nouveau numéro 6 des Lions s’est mieux illustré et a tiré son épingle du jeu. Il est logiquement notre homme du match, il a été noté 7 par la rédaction de Wiwsport.

Abdou Diallo vs Congo Republic (A) First appearance for Senegal💪🏽 pic.twitter.com/pL95tmNYmc — PSG Comps (@CompsPSG) March 26, 2021

