Aprés une courte pause, l’exercice préférée de la rédaction reprend ses droits. Voici notre Team of the week (22-28 février). Pour ce premier numéro du mois de mars, belle entrée d’Ibrahima Mbaye (Bologne) et Lamine Dramé (AS Pikine). Le championnat turc est fortement representé avec 3 joueurs et 4 buts.

Le gardien de but ayant réussi le plus de clean-sheet (5) en ligue des champions cette saison est sélectionné pour notre Team of the week. Edouard Mendy a aussi gardé ses cages inviolées hier lors de la réception de Manchester United hier (0-0), sa troisième réussite au courant du mois de février en Premier League.

Ousseynou Ba, défenseur central à l’Olympiakos est aussi retenu pour sa constance dans l’effectif du club grec. Il enchaine les titularisations avec son équipe qui a battu le PSV Eindhoven à domicile (1-2). Ainsi, Ba et ses coéquipiers sont qualifiés en huitièmes de finale de l’Europa League et croiseront Arsenal.

Belle prestation du Lion Cheikhou Kouyaté qui a été solide hier lors du match nul (0-0) entre Crystal Palace et Fulham. Il a disputé toute la partie et totalise actuellement 2043 minutes de jeu après 24 matchs disputés en Premier League.

L’arrière droit Ibrahima Mbaye a fait un retour tonitruant hier en Serie A. Celui qui a démarré la saison sur le banc en plus d’être blessé deux fois au courant de la saison, le natif de Guédiawaye n’a disputé que 3 matchs sur 24 possibles. En plus de jouer toute la partie hier, il a ouvert le score lors de la victoire du FC Bologne face à la Lazio (2-0).

Dans l’entrejeu de notre sélection, le chouchou des Sénégalais, Pape Kouly Diop. Il a lancé son compteur hier et permis à Eibar d’égaliser lors de la réception de Huesca (1-1). Il compte 21 matchs en Liga.

En premiere division turque, quatre joueurs sénégalais font partie du top 10 des meilleurs buteurs. Le jeune milieu offensif de 24 ans, Alassane Ndao a inscrit son 8e but de la saison samedi passé. Il a marqué le premier but de la victoire de son club face à Alanyaspor (2-0). En plus de ses 5 passes décisives, il fait partie des joueurs les plus prolifiques de la SuperLig et sera difficile à retenir pour le prochain mercato.

Joueur de l’AS Pikine, El Hadji Lamine Dramé est le nouveau meilleur buteur du championnat Sénégalais avec 5 buts inscrits. Ancien attaquant du Port et champion du Sénégal avec l’US Gorée en 2016, il est constant dans ses performances. Homme du match lors de la victoire face à NGB avec un doublé, il a rempilé ce week-end face à Mbour Petite Cote (2-1).

Il est absent lors des deux derniers matchs de Slavia Prague en championnat, mais son magnifique but inscrit en Europa League jeudi passé face à Leicester vaut sa titularisation dans notre 11. Abdallah Sima (19ans) est le plus jeune buteur dans cette compétition européenne. Avec 4 buts et une passe décisive en 8 matchs disputés, il fait parler la poudre.

Huitième but de la saison pour l’attaquant en SuperLig Cherif Ndiaye. Il est l’actuel 10e meilleur buteur du championnat turc. Goeztepe a enregistré sa 9e victoire de la saison (1-0) face au Kasimpasa hier. L’avant-centre de 25 ans a réussi le seul but de la partie.

S’il y’a beaucoup de buteurs sénégalais en première division turque, Mame Biram Diouf est l’actuel meilleur sénégalais avec 10 buts – 5 passes décisives en 25 matchs. Il passe ainsi devant Mbaye Diagne (9 buts). Face à Ankaragucu (Dioussé sur le banc), Hatayspor à domicile a été maitre du terrain avec une large victoire (4-1). Mame Diouf a réussi un doublé.

Un autre attaquant de la Tanière a réussit le doublé ce week-end. Famara Diedhiou compte 8 buts et une passe décisive. Il s’agit de son deuxième doublé de la saison. Samedi, Bristol City s’est imposé sur la pelouse de Swansea (3-1).

