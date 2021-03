Un nouveau double-double pour Dahaba Magassa, qui fait gagner le Mans ce samedi, lors de la 9e journée de championnat espoirs en France.

Le jeune sénégalais, auteur de 27 points et 12 rebonds en 37 minutes, était à l’aise face à Limoges (victoire 94-89 au palais des Sports de Beaublanc). Cette saison Dahaba Magassa tourne en moyenne autour de 14.0 points, 5.9 rebonds et 2.0 passes et Ligue Espoirs.

Basket Senegal