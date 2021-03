Un groupe de joueuses du championnat locales s’est entraîné ce lundi matin au stadium Marius Ndiaye. Elles étaient douze (12) à prendre part à cette séance qui entre dans le cadre du programme d’activités de l’équipe nationale féminine, initié par la direction technique nationale :

“C’est la suite de ce que nous avions entamé. Nous avions promis de revenir au mois de Janvier ou Février pour continuer le travail sur le développement de nos meilleures joueuses locales. Nous les avons observées pendant les phases aller du championnat, et nous avons identifié des potentiels qui peuvent nous valoir des satisfactions.” a déclaré le coach Moustapha Gaye à la fin de la séance.

Ce programme se tiendra une fois par semaine (tous les lundi) en attendant de voir les possibilités de le faire deux fois au moins. Cette initiative de la direction technique nationale est à saluer, et cela permettra aux filles de s’améliorer au fur et à mesure, pour que dans le futur, on puisse avoir de meilleures joueuses.

