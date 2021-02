Ibrahima Fall Faye vient de rejoindre l’AS Monaco Basket en provenance du club belge d’Antwerp Giants, a appris Wiwsport via le site officiel du club. Le Lion de 24 ans retrouve ainsi le leader du championnat de France après 3 ans passés en Belgique.

L’AS Monaco Basket a officialisé ce week-end l’arrivée du pivot international sénégalais, Ibrahima Fall Faye en provenance d’Antwerp Giants. Très en vue cette saison en championnat de Belgique et en EuroCup sous le maillot d’Antwerp (15,1 pts, 6,8 rebonds, 1,1 contres en 10 matches d’EuroCup).

Le natif de Fissel (Sénégal) a été formé à la Seed Academy, à Thiès au Sénégal, non loin de Dakar. Créée officiellement en 2002 par un ancien scout de la NBA (Amadaou Fall), cette structure sport études est devenue une référence en Afrique au fil du temps, soutenue par de nombreuses instances internationales et des personnalités comme Boris Diaw.

A la Seed Academy, Ibrahima Fall Faye a été pensionnaire en même temps que l’actuel pivot de Baskonia en Euroligue, Youssoupha Fall. En 2014, à l’âge de 17 ans, Ibrahima se mettait en lumière en devenant le premier joueur africain à remporter le titre de MVP de la Jordan Brand Classic aux USA, à Brooklyn, dans la catégorie joueurs étrangers.

Cette même année, il intégrait le Centre de formation de l’Elan Chalon. Il effectue ses premières apparitions en Pro lors de la saison 2016/17, et côtoie lors des duels aux entraînements un certain Mathias Lessort, avec qui il se lie d’amitié et qu’il va retrouver dans la peinture monégasque. “C’est une aventure passionnante qui va débuter pour moi avec Monaco. J’intègre une équipe qui joue un beau basket et qui met du physique dans son jeu, comme je l’affectionne. La Roca Team, c’est du lourd. Il y aura une première place à défendre. Je rejoins des supers joueurs, un club ambitieux. De quoi vivre de grands matches”, a réagit Ibrahima Fall Faye, après son transfert sur le Rocher.

Pour la saison 2017-18, Fall évolue à Poitiers en Pro B (4,9 pts, 4,9 rebonds en 17 mn/match pour 34 matches joués). En 2018/19, il met le cap sur la Belgique, un choix payant. A Louvain, sous la tunique des Bears, Ibrahima s’impose malgré son jeune âge comme un élément majeur et la tour de contrôle (11,8 pts à 50% aux tirs, 9 rebonds (dont 3,2 offensifs) et 1,5 contre pour 16 d’évaluation en 27 minutes.

Il signe alors pour deux saisons à Anvers, où il remporte la Coupe de Belgique en 2020 et affronte l’AS Monaco lors cette campagne 2020-21 d’EuroCup. Sous le maillot anversois, Fall s’impose toute sa puissance et son efficacité dans la peinture. Il tape dans l’œil de nombreux scouts mais décide finalement de rejoindre l’ASM de Zvezdan Mitrovic pour la suite de la saison en Jeep Elite.

✍️ L'AS Monaco Basket est heureuse d'annoncer la signature sur le Rocher du pivot international sénégalais Ibrahima Fall Faye, très en vue cette saison en Belgique et en @EuroCup sous le maillot d'@AntwerpGiants💪 Bienvenue Ibrahima 🔴⚪️

📄 https://t.co/e105Npbf13 👈 pic.twitter.com/0qGzPEWPQr — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) February 27, 2021

International sénégalais, mais possédant le statut de joueur JFL, Ibrahima Fall Faye a disputé avec les Lions la Coupe du monde 2019 en Chine, et vient de terminer en tête de son groupe de qualification pour l’AfroBasket qui aura lieu à Kigali à la fin de l’été. Le 28 est son numéro de maillot fétiche.

