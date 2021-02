Teungueth FC effectuera sa deuxième sortie en phase des poules de la ligue africaine des champions, ce mardi à 16 heures au stade Lat Dior de Thiès. Le groupe est au complet selon le coach qui compte montrer les arguments du club sénégalais lors de ce match.

Après un premier match perdu samedi passé (1-2) face à l’ES Tunis à domicile, Teungueth FC compte bien se relancer pour son deuxième match de cette phase de poules. Le club rufisquois s’est entrainé ce lundi au stade Lat Dior de Thiès. Occasion pour le coach Youssouph Dabo de faire le point sur l’effectif.

“La préparation du match contre Zamalek se passe très bien. L’état d’esprit est toujours positif malgré la défaite à Tunis. Nous avons la chance de récupérer tous les blessés que nous avions et c’est une bonne chose pour le groupe. Et surtout pour le match de demain contre le Zamalek qui est un match capital pour le résultat” informe t’il. En effet, TFC s’est déplacé à Tunis avec plusieurs absences.

Le représentant du Sénégal en ligue africaine des champions comptent bien se rebiffer face à son prochain adversaire. Un club égyptien qui est actuellement à Dakar avec quatre joueurs absents. D’ailleurs, le Zamalek avait écrit à la CAF pour solliciter un report du match. Rien indique une suite positive à cette demande balayée d’un revers de la main par le président de TFC, M Babacar Ndiaye sur son compte Twitter.

Du coté de Dabo, on se concentre sur le prochain match en tirant des leçons de la défaite à Tunis. “Maintenant comme je dis aux garçons, il faut tirer les enseignements du match passé. Il faut avoir une meilleure finalité contre Zamalek. parce qu’on a de bons arguments à faire-valoir. Et malgré que nous sommes le petit poucet de la poule, tout le monde a vu notre prestation contre Tunis même si on a récolté 0 point. Mais tout n’est pas à jeter à la poubelle. Y’a des choses à garder pour le futur. Les joueurs vont continuer à grandir dans cette compétition. Et le club de Teungueth aussi avec.”

