Les Londoniens, opposés à Southampton, 13e de Premier League, n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Le Japonais Takumi Minamino, malmenant d’une magnifique action la défense de Chelsea et Edouard Mendy, avait ouvert le score du match à la 33e minute. Les Blues ont égalisé sur penalty à la 54e minute par Mason Mount.

Ainsi, Chelsea reste provisoirement à la quatrième place avec 43 points.

