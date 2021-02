Comme à chaque fin de semaine, wiwsport passe en revue pour vous les différents résultats des Lions du Sénégal dans les plus grands Championnats Européens. Ci-dessous, les résultats et performances des Lions durant cette fin de semaine.

Ligue 1 (France) :







Au Stade Raymond Kopa ce samedi, c’est Angers de Sada Thioub qui a failli jouer les trouble-fĂŞtes au Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Gueye et d’Abdou Diallo. Les Angevins ont perdu par 1 Ă 0. Sada Thioub a disputĂ© le dernier quart d’heure de la rencontre. Auteur d’un excellent match, Abdou Diallo a jouĂ© l’intĂ©gralitĂ© de la partie tout le contraire d’Idrissa Gueye, restĂ© sur le banc. Le PSG est premier Ă Ă©galitĂ© de points avec Lille (42). Angers occupe la septième position avec 30 unitĂ©s.

A Montpellier ce samedi, l’AS Monaco de Sofiane Diop s’est imposĂ© par 3 buts Ă 2. Titulaire, Sofiane Diop a cĂ©dĂ© sa place Ă la 70e minute. Les MonĂ©gasques occupent la quatrième position avec 36 points.

Sans Mbaye Niang, écarté du groupe mais avec Alfred Gomis resté sur le banc, le Stade Rennais enchaine un septième match sans défaite en championnat. Les Bretons, cinquième avec 36 points, ont dominé Brest ce dimanche (2-1).

L’avion ne dĂ©colle plus Ă Marseille. Battu ce mercredi par le PSG lors du TrophĂ©e des Champions, l’OM a Ă©tĂ© surpris ce samedi au VĂ©lodrome par NĂ®mes Olympique. Les Crocos de Sidy Sarr et Moussa KonĂ© se sont imposĂ©s par 2 buts Ă 1 et respirent de l’air au classement (18ème , 15 points). Sidy Sarr Ă©tait absent. Moussa KonĂ©, titulaire a disputĂ© une bonne partie de la rencontre. CotĂ© marseillais, la rentrĂ©e en cours de jeu de Pape Gueye n’a rien pu Ă©viter. Pape Gueye et ses partenaires sont sixième avec 32 points + 2 matchs en retard.

Avec 90 minutes parfaites de Youssouf Sabaly, les Girondins de Bordeaux, en dĂ©placement ce dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice, l’ont nettement emportĂ© devant le Gym (3-0). Bordeaux monte Ă la huitième position avec 29 unitĂ©s.

Le Racing Club Strasbourg Alsace d’Habib Diallo confirme son bon moment. Les Alsaciens ont signĂ© ce dimanche face Saint-Etienne de Boubacar Fall, absent, leur troisième succès d’affilĂ© (1-0). Leur permettant de grimper Ă la treizième place de Ligue 1 avec 23 points. Titulaire, Habib Diallo a Ă©tĂ© remplacĂ© Ă la 89e minute.

Après 5 matchs consĂ©cutifs sans dĂ©faite, le Stade de Reims de Boulaye Dia retombe de ses travers. Les Champenois ont Ă©tĂ© dĂ©faits par Lille de Boubakary SoumarĂ© et Cheikh Niass (2-1). Le meilleur buteur actuel de Ligue 1, en dĂ©pit de ses 90 minutes durant cette rencontre, n’a pas marquĂ© cette fois. CotĂ© lillois, SoumarĂ© a jouĂ© toute la partie. Niass Ă©tait absent de la feuille de match. RĂ©mois et Dogues sont respectivement 15ème (21 points) et deuxième (42 points). Une belle opĂ©ration pour Lille qui rejoint le PSG en tĂŞte.

Le duel du bas de tableau entre Dijon de Moussa KonatĂ© et Pape Cheikh Diop face Lorient, initialement prĂ©vu ce dimanche, n’a pas eu lieu. Dijon est 19ème avec 14 points.

Premier League (Angleterre) :

Liverpool de Sadio ManĂ© n’avait qu’un seul objectif ce dimanche : battre Manchester United pour prendre la première place. Mais les Reds ont Ă©tĂ© tenus en Ă©chec (0-0). ManĂ©, qui a jouĂ© toute la partie et son Ă©quipe descendent Ă la quatrième place de Premier League avec 34 points.

Avec Ibrahima Diallo, qui a joué 87 minutes, Southampton a été battu ce samedi par Leicester (0-2). Les Saints sont désormais classés huitième avec 29 points.

Sans Cheikhou KouyatĂ©, Crystal Palace n’a rien pu faire ce samedi face Ă Manchester City (0-3). Les Eagles sont 13ème avec 23 points.

Championship (Angleterre) :

Watford d’Ismaila Sarr qui occupe la cinquième place de Championship, a battu ce samedi Huddersfiled (2-0). Ismaila Sarr a jouĂ© son 50ème match avec Watford durant cette rencontre.

Avec un but de Famara DiĂ©dhiou, Bristol City s’est imposĂ© ce samedi face Ă Preston North (2-0). Les Robins sont neuvième avec 36 points.

Serie A :

Naples qui a enregistrĂ© le retour de Kalidou Koulibaly, s’est baladĂ© ce dimanche sur sa pelouse devant la Fiorentina. Un score sans appel de 6 buts Ă 0 qui permet au Napoli d’ĂŞtre dĂ©sormais troisième de Serie 1 avec 34 points. KK a disputĂ© l’intĂ©gralitĂ© de la rencontre.

RentrĂ© Ă la 62e minute de jeu, Keita BaldĂ© a participĂ© Ă la victoire de la Sampdoria ce samedi face Ă l’Udinese Calcio (2-1). Un beau succès qui permet Ă la Samp de respirer et occupe dĂ©sormais la dixième position en Serie A avec 23 points.

Super Lig :

Une nouvelle bonne performance de Papy Djilobodji et Gaziantep l’emporte face Ă Kayserispor ce samedi (2-1). Gaziantep est actuellement troisième de Super Lig avec 34 points.

En déplacement sur le terrain de Beşiktaş, Galatasaray a été battu par 2 buts à 0. Un match foiré par un carton rouge. De qui ? De Mbaye Diagne. Au bout de 58 minutes, le Sénégalais est exclu suite à une vilaine faute sur un adversaire. Quatrième, Galatasaray compte 33 points.

Ça parait être la révélation de la saison en Super Lig. Hatayspor de Mame Biram Diouf est cinquième avec 31 points suite à sa victoire ce dimanche sur le terrain de Denizlispor (2-0). Mame Biram Diouf (90 minutes) a inscrit le second but de son équipe sur pénalty.

Ce mercredi, Alanyaspor de Khouma Babacar (6ème , 30 points) Ă largement battu Erzurumspor (4-1). Durant cette rencontre, l’attaquant sĂ©nĂ©galais a inscrit un doublĂ©.

Le duo Alassane Ndao – Pape Alioune Ndiaye commence Ă se dessiner en Turquie. Comme la semaine dernière, les deux SĂ©nĂ©galais ont portĂ© Karagumruk vers la victoire. Karagumruk a battu ce vendredi GençlerbirliÄźi de Zargo TourĂ© (3-1). Alassane Ndao a inscrit le deuxième but de son Ă©quipe sur une passe dĂ©cisive de Badou Ndiaye. Zargo TourĂ© Ă©tait titulaire. Karagumruk et GençlerbirliÄźi sont respectivement septième (27 points) et 17ème (19 points).

La formation de Chérif Ndiaye et Lamine Gassama à savoir Goztepe a signé une belle victoire ce samedi sur la pelouse de Konyaspor (3-2). Lamine Gassama était absent. Pour sa part, Chérif Ndiaye, titulaire, a offert une belle passe décisive durant cette rencontre. Goztepe est 14ème avec 22 points.

Fenerbahçe (2ème , 35 points) de Mame Baba Thiam et Papiss Demba Cissé joue ce lundi face à Ankaragucu.

Pro League (Belgique)

Avec sa nette victoire ce dimanche sur le terrain de Beerschot (3-0), le Club Brugge de KrĂ©pin Diatta et Youssouf Badji caracole un peu plus en tĂŞte de la Pro League avec 45 points. Krepin Diatta a disputĂ© l’intĂ©gralitĂ© de la rencontre. Youssouf Badji est rentrĂ© en fin de partie.

Avec une partie entière du dĂ©fenseur Abdoulaye Seck, l’Antwerp a rĂ©alisĂ© une belle opĂ©ration ce dimanche sur le terrain de la Gantoise (1-0). Grace Ă cette victoire, l’Antwerp est classĂ© troisième avec 34 points.

Le Waasland-Beveren d’Aboubakary Koita a pris l’eau ce samedi sur sa propre pelouse face au Zulte Waregem d’Ibrahima Seck, qui a jouĂ© l’intĂ©gralitĂ© de la rencontre. Aboubakary Koita est rentrĂ© Ă la 46e minute du match. Avec ce rĂ©sultat, Beveren est bon dernier avec 19 points. Waregen occupe la 10ème position avec 30 points.

Oostende de Makhtar Gueye et Mamadou Thiam a surpris ce samedi Courtrai de Pape Habib Gueye et s’est imposĂ© par 2 buts Ă 1. Pape Habib Gueye a disputĂ© l’intĂ©gralitĂ© de la rencontre. CotĂ© Oostende, Makhtar Gueye a cĂ©dĂ© sa place Ă Mamadou Thiam après 74 minutes de jeu. Un rĂ©sultat qui permet Ă Oostende de monter Ă la 5ème position avec 32 points loin devant Courtrai, qui compte 29 points (11ème).

Avec un bon match notamment d’Amara Baby, le KAS Eupen s’est dĂ©fait d’Anderlecht ce vendredi par 2 buts Ă 0. Eupen est 27ème de Pro League.

63 minutes de Franck KanoutĂ© avec le Cercle Brugge n’ont rien pu faire ce dimanche contre la nouvelle Ă©quipe de Mister Mbaye Lèye. Le Cercle s’est inclinĂ© (0-1) sur sa pelouse et s’enfonce un peu plus au bas fond du Classement avec seulement 19 points.

Super League (Grèce) :

Ce dimanche , l’Olympiacos de Pape Abou CissĂ© et d’Ousseynou Ba a fait le service minimum face au PAS Giannina (1-0). En l’absence d’Ousseynou Ba, Pape Abou CissĂ© en a profitĂ© pour jouer toute la partie aux cotĂ©s de Ruben Semedo. L’Olympiacos est solide leader avec 45 points.

Liga ( République Tchèque) :

Le Slavia Prague d’Abdallah Sima s’est dĂ©fait de Sigma Olomouc ce samedi (3-1). Sima, qui Ă©tait titulaire, voit son Ă©quipe restĂ©e en tĂŞte avec 38 points.

wiwsport.com