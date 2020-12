Une récente étude réalisée par le spécialiste britannique, BetVictory (In the Book) a révélé les noms des joeurs de la Premier League qui ont eu à commettre plus de fautes lors des cinq dernières saisons de championnat. Trois Lions ont été nommés sur cette liste : Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Guèye.

Dans une liste établie en top 20, l’étude révéle entre autres stars de la Premier League réputées pour être des tauliers, mais aussi de certains noms qui auraient été attendus sur la liste des victimes de plus de fautes. Une qui regroupe pas mal de joueurs à vocation offensive mais dont leur caractère sur le terrain est connu de tous. Paul Pogba, Roberto Firmino, mais aussi des internationaux sénégalais.







A l’instar de Wilfried Zaha et de Christian Benteke, l’attaquant des Lions, Sadio Mané fait partie de cette liste de joueurs qui ont été à l’origine d’un coup de sifflet d’arbitre (18e). Le numéro 10 des Reds, très remuant sur son habituelle aile gauche, commet souvent des fautes avec son replis défensif sur ses adversaires directs. Pour 203 matches de Premier League sous le maillot de Liverpool, Mané a commis 233 fautes et écopé 26 cartons dont 23 jaunes et 3 rouges. Rien qu’avec Liverpool, l’attaquant sénégalais a commis 199 fautes depuis son arrivée. Enorme !!!

L’autre joueur sénégalais présent dans cette liste est le milieu de terrain des Eagles de Palace, Cheikhou Kouyaté. L’ancien joueur de West Ham United est le 17e joueur ayant commis le plus de fautes ces cinq dernières saisons en Premier League. Avec 250 (202 lors de ces 5 dernières saisons) fautes commises depuis son arrivée en Angleterre, le milieu de terrain des Lions a écopé pas moins de 26 cartons dont 25 jaunes et un rouge. des statistiques acceptables si on les compare avec celles de Sadio Mané surtout qu’il a joué plus de matchs que son compatriote (205 matches).

Le dernier joueur sénégalais figurant sur cette liste est l’actuel joueur du Paris Saint- Germain, Idrissa Gana Guèye. L’ancien sociétaire d’Everton et d’Aston Villa, a été l’un des plus brillants tauliers de la Premier League pendant des saisons aux côtés de N’golo Kanté. Milieu de terrain réputé coriace, Gana Guèye détenait à un moment donné le record de tacles en une saison en Angleterre. Cette réputation n’était pas sans sanctions derrière. Car même s’il n’a reçu qu’un seul carton rouge durant son passage en Premier League, l’international Lion a écopé de 33 cartons jaunes pour un total de 223 fautes en 134 matches disputés.

Top 20 des joueurs ayant commis le plus de fautes ces cinq dernières saisons

Wiwsport avec Daily Record (Par Jean Joseph)