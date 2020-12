L’Olympique de Marseille a mis fin à son incroyable série de treize défaites à la suite en Ligue des champions et préserve ses chances pour la Ligue Europa. Les Olympiens se sont imposés, ce mardi, face à l’Olympiacos, désormais éliminé.

Alors qu’ils étaient menés grace à un but du Guinéen Mady Camara, Les Marseillais ont rapidement égalisé avec un penalty obtenu avec la VAR à la suite d’une faute de Pape Abou Cissé sur Thauvin. Payet le transformait en trouvant la lucarne de Sà. Après 491 minutes de jeu, Souleymane Diawara, buteur contre Dortmund en 2013, n’est plus l’auteur de la dernière réalisation olympienne en Champions League.







L’OM va prendre l’avantage et la 75e minute. Sur une frappe puissante de Rongier, Rafinha était coupable d’une main. L’arbitre a tout d’abord sifflé coup franc mais alerté par la VAR, il est revenu sur sa décision et a accordé un penalty pour l’OM. Payet s’en chargeait à nouveau et trouvait encore une fois la lucarne sur la gauche de Sà !

Avec ce succès face à l’Olympiakos, l’OM s’est relancé dans la course à la troisième place qualificative pour l’Europa League. Pour obtenir ce billet, il faudra faire un meilleur résultat que l’Olympiakos lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupe. En effet, en cas d’égalité entre deux formations, c’est la différence de but particulière qui est prise en compte pour les départager. Le but marqué par les Grecs, ce soir à l’Orange Vélodrome, leur donne donc un avantage face aux Marseillais. Le mercredi 9 décembre, l’OM jouera à Manchester Cit et l’Olympiakos accueillera Porto.

