Comme l’a souligné leur défenseur central sénégalais, Pape Abou Cisé, hier en conférence de presse, l’Olympiacos a à cœur de gagner pour assurer une place réversive en Europa League. D’ailleurs, Abou Cissé , titulaire, sera la garde-robe du Club grec dans le Vélodrome. Son compatriote et compère en défense, Ousseynou Ba démarre la rencontre sur le banc.

Coté marseillais, le milieu de terrain, Pape Gueye attendra peut-être la deuxième période pour fouler la pelouse de son équipe.

Le onze de OM : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Kamara, Rongier, Cuisance, Thauvin, Benedetto, Payet

Le onze de l’Olympiacos : Sa – Rafinha, R. Semedo, Pape Abou Cissé, Holebas – M’Vila, Bouchalakis, Camara – Fortounis, El-Arabi, Vrousai

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μαρσέιγ! / The line-up for today's match against @OM_Officiel ! 🔴⚪️#Οlympiacos #OMOLY #UCL #Football #LineUp pic.twitter.com/v0fV3iOapd

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) December 1, 2020