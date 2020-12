Grace à un but de Mamadou Sylla, Girona retrouve la victoire en s’imposant sur la plus petite des marques face à Mirandés, dans le cadre de la 15e journée de LaLiga SmartBank.

Avec Cristian Stuani comme principale nouveauté dans le 11 de départ, Girona a commencé à dérouler dans le match dès la première minute. Les hommes de Francisco ont pris les devants dès le départ et ont pris l’avantage à la fin de la première demi-heure de jeu.







30' | 1-0 | ⚽️⚽️⚽️ GOOOOOL DEL GIRONAAA!! Sylla l'engalta des de la frontal de l'àrea fent inútil l'estirada de Lizoain!! 💪#GironaMirandés pic.twitter.com/TEdgqVOE2n — Girona FC 9️⃣0️⃣🎂 (@GironaFC) December 1, 2020

C’est Mamadou Sylla qui a marqué pour son cinquième but de la saison et signe une victoire importante pour son équipe, qui restait sur deux défaites face à Málaga et Alcorcón.

Avec ce résultat, Girona reste à la 13e place de la deuxième division espagnole avec 21 points au compteur.

wiwsport.com