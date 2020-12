« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir entrainé un garçon aussi fantastique qu’était Papa Bouba. Il était spécial. Il a fait un excellent travail pour moi à Portsmouth et je pense que les fans de Portsmouth l’ont adoré. Ils l’appelaient l’Armoire, il était si grand qu’on ne pouvait pas le bouger. C’était un grand colosse – vous ne voudriez pas jouer contre lui », déclare Redknapp à BBC Sport.

« Je parlais à mon fils Jamie Redknapp, ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’Angleterre et il m’a dit à quel cauchemar il devait faire face. Il était si puissant – un géant. Il courait partout, il était grand dans les airs et il pouvait passer. C’était un talent particulier », poursuit-il.

« J’ai été désemparé quand j’ai appris qu’il est mort, je n’arrivais pas à y croire. Il avait été un homme si sain, si fort et si en forme. Quel athlète – un géant et le perdre à un si jeune âge est si triste »

Redknapp a dit que malgré la taille de Diop, c’était un « gentil géant ».