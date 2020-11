Le tournoi de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans concernant la zone ouest A démarre ce vendredi à Thiès. Hier la fédération sénégalaise de football a rendu visite aux Lionceaux.

C’est un rite habituel de la FSF de s’adresser aux joueurs à la veille d’une compétition pour leur transmettre le message du comité exécutif. « En organisant chez nous, nous avons voulu outre le talent et la compétence de notre équipe, privilégier le fait de jouer à domicile pour nous donner le maximum de chances de gagner. Donner à notre équipe U20, les moyens de participer et de gagner et de se qualifier en prenant le seul ticket réservé » a déclaré le président de la FSF, Augustin Senghor, satisfait de la régularité des équipes jeunes dans les compétitions continentales.







« Depuis 2015, le Sénégal a connu beaucoup de finales dans toutes les catégories. Ce que nous voulons pour la prochaine phase c’est de gagner des trophées avec toutes les catégories. C’est possible. C’est ca l’objectif et pense qu’ils ont bien reçu le message. Et je pense qu’à partir de demain pour le match face à la Sierra Leone, ils vont montrer la voie et de perpétuer cette tradition qui fait depuis 3 ans, le Sénégal participe à cette CAN. »

Pour rappel, 7 équipes vont disputer ce tournoi qui prendra fin le 29 novembre. Outre la Mauritanie, pays organisateur, les 6 autres disputent le seul ticket qualificatif. Il s’agit du Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau et le Mali. Quant à la Coupe d’Afrique, elle est prévue du 12 février au 4 mars 2021.

wiwsport.com