Invaincue depuis 22 matchs e déjà qualifiée pour la CAN 2021, l’Algérie écrase tout sur son passage ces derniers mois. Pour le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, la performance de son équipe n’est peut-être justement pas reconnue à sa juste valeur.







«L’Afrique, c’est vraiment très particulier et c’est vraiment un football sur lequel il faut se tourner vers l’efficacité. Parce qu’on a un contexte particulier, parce que les terrains, parce que les distances, parce que tout l’environnement est très difficile. J’aurais du mal à imaginer une bonne équipe européenne avoir le même rendement sur ce continent africain», a glissé le technicien ce mercredi sur les ondes de RMC.

«Par exemple, le dernier match qu’on a pu jouer, il y a moins de 48 heures (2-2 lundi au Zimbabwe, ndlr) c’est 15 heures de l’après-midi, terrain pourri, et plus de 30 degrés. C’est de suite très difficile donc je pense qu’il fallait changer l’état d’esprit, savoir vers où on évoluait et être plus pragmatique», a mis en avant Belmadi pour expliquer le succès de son équipe.

source: afrikfoot