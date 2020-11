Quatre ans après son départ, le meneur de jeu Abdoulaye Ba fait son come-back à Niary Tally, une équipe de première division sénégalaise. Une bonne nouvelle pour les « Galactiques ».

Abdoulaye Ba rentre donc au bercail. Il s’engage une saison avec Niary Tally où tout a commencé pour lui. Son dernier match avec son club formateur restera d’ailleurs dans les annales de la Coupe du Sénégal. C’était le 30 juillet 2016. Alors que cette équipe qui regroupe trois quartiers populaires de Dakar dispute sa première finale dans cette compétition, le petit meneur de jeu scintille.







Sous la pluie et devant plus de 40 000 spectateurs Abdoulaye Ba brille sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. En dix minutes, avec deux jolis buts et une passe décisive lumineuse, il assomme le Casa Sports (3-0) pourtant favori de cette finale. Celui que tout le monde appelle «Messi» offre ainsi ce trophée majeur à son club formateur, une saison après lui avoir permis de flirter avec le titre de champion du Sénégal au bout de performances individuelles remarquables.

Sous la houlette de Pape Thiaw

Cependant, l’idylle entre le jeune international sénégalais vainqueur du tournoi de football des Jeux Africains 2015 et son club prend fin de manière surprenante. Juste après cette finale, il est, en effet, annoncé partout. Le gaucher est même, par la suite, reconnu coupable d’avoir signé deux contrats au Jaraaf et à Teungueth FC. Par conséquent, il est suspendu six mois par la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

Six longs mois qui freinent son ascension. Car à son retour avec le Jaraaf qu’il a finalement rejoint, il ne redevient plus le même. Juste quelques coups d’éclats par-ci, par-là. Et des piges ensuite en Finlande et au Koweït. Le voilà de retour à la case départ. Pour rebondir et retrouver les sommets. Son club formateur en a aussi besoin. Car depuis le départ de son lutin, Niary Tally végète dans la deuxième partie de tableau du championnat sénégalais.

Laye Ba sera notamment sous la houlette de Pape Thiaw, l’ancien attaquant international sénégalais de la génération 2002, coach de cette formation. L’équipe est déjà au vert à Toubab Dialaw (sud de Dakar) pour préparer la prochaine saison.

