Membre du comité exécutif, Me Augustin Senghor par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football est candidat pour le poste de président de la CAF. Les prochaines élections auront lieu le 12 mars 2021.

Il met enfin un terme sur les rumeurs de sa candidature ou non pour succéder à Ahmad Ahmad. C’est en face de la presse ce lundi que le patron du football sénégalais a rendu officiel l’information. « J’ai en effet porté ma candidature aux élections pour le poste de président de la CAF dont la date limite de dépôt remonte au 12 novembre passé. Etant avec l’équipe nationale du Sénégal à cette date, je voulais me concentrer sur l’objectif qui est d’ailleurs atteint: la qualification à la coupe d’Afrique des nations » a t’il déclaré sans oublier de féliciter l’entraineur, les joueurs, le staff technique et la fédération.







Selon Senghor, cette candidature est la volonté de plusieurs fédérations africaines de football convaincues de son expérience « pour un football africain uni, plus performant et plus attractif » son slogan. Elles sont au nombre de 15, les fédérations qui soutiennent sa candidature même s’il préfère compter à la fin de la campagne électorale. D’ailleurs, il s’est retenu de dévoiler leurs identités.

Si sa candidature est validée, c’est parce qu’il bénéficie de l’aval du comité exécutif sénégalais qu’il dirige mais aussi de deux autres fédérations africaines, ce qui éligible sa candidature renseigne t’il. Tout en insistant sur le choix de sa personne comme étant le candidat du Sénégal. Plusieurs membres du comité exécutif était présent en plus de la présence du sélectionneur national Aliou Cissé qui n’est pas passé inaperçu au lendemain d’une qualification à la Coupe du monde 2022.

Le 12 mars prochain est la date fixée pour connaitre le nouveau président de la CAF. Augustin Senghor sera en lice avec Ahmad Ahmad, le président sortant, Jacques Anouma de la CIV ancien président de la FIF et l’actuel président de la fédération mauritanienne de football Ahmed Yahya.

wiwsport.com