A la tête des Lions du Sénégal depuis mars 2015, Aliou Cissé reste infranchissable en phase qualificative à la Coupe d’Afrique des Nations.

Vainqueur aujourd’hui de la Guinée-Bissau par 1 but à 0, il hisse à nouveau son pays à une CAN, celle du Cameroun, à deux journées de la fin avec 4 victoires en autant de rencontres face à l’Eswatini, le Congo et la Guinée-Bissau.







Lors des qualifications de la CAN 2017, l’entraîneur Aliou Cissé a réalisé un parcours sans faute avec 6 victoires en 6 matches. Les Lions avaient battu le Burundi à l’aller comme au retour (3-1 ; 0-2) avant de répéter la même performance face au Niger (2-1 : 0-2) et la Namibie sur le même score (2-0).

Sur le chemin de la CAN 2019 où le Sénégal est allé jusqu’en finale, les hommes d’Aliou Cissé avaient réalisés un 5 sur 6 en battant deux fois et respectivement le Soudan et la Guinée Équatoriale. C’est seulement face au Madagascar à Antanarivo que le Sénégal s’était fait accrocher (2-2), mais s’imposera (2-0) au match retour à Dakar.

A deux matches avant la fin des qualifications à la CAN 2022, Aliou Cissé aura alors une chance d’écrire un peu plus son histoire avec la sélection du Sénégal en étant invaincu durant trois phases éliminatoires.