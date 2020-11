Le journaliste britannique Jack Pitt-Brooke a affirmé que Sadio Mané est le « meilleur joueur » de la Premier League pour le moment.

Le championnat anglais regorge de meilleurs joueurs, mais il est difficile de douter ou de mettre en évidence le talent de Sadio Mané. Le joueur formé à Génération Foot a connu un début de saison exceptionnel avec Liverpool. Buteur, passeur, Sadio Mané est déjà au point.







Mardi, certains journaliste du quotidien The Athletic ont discuté sur le sujet : Qui est le meilleur du championnat au cours des deux premiers mois. Pitt-Brooke n’a pas hésité à choisir le numéro 10 de l’équipe nationale du Sénégal. Voici ses raisons.

« Sadio Mané est le meilleur joueur du pays en ce moment », a-t-il déclaré.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’il y avait un joueur de la Premier League qui était aussi rapide, aussi imaginatif, habile et travailleur que l’attaquant de Liverpool, tout en même temps. Il est comme un Luis Suarez plus discipliné et intelligent. »

« Salah est sans doute plus mortel et implacable devant le but, il a 11 buts par rapport aux sept de Mané, mais son jeu complet n’est pas aussi cohérent et poli », a conclu Jack.

Afrique Sports