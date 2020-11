Le gardien de Chelsea n’a pas été trop inquiété, hier. Edouard Mendy était quasiment tranquille sur sa ligne en première période comme dans la deuxième période du match aller contre la Guinée-Bissau comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.

« On a été bons et solides. Le Sénégal a bien joué, malgré l’état du terrain et du soleil. On a construit notre victoire dans la patience. On aurait dû corser le score en deuxième mi-temps mais, sur des détails, on a raté des occasions de but.







Même si j’ai des parents bissau-guinéens, il fallait jouer sans état d’âme. Je l’ai dit et je le répète, les émotions il faut les mettre de côté et faire des résultats. Durant 90 mns, il fallait se concentrer sur notre victoire. Maintenant le match est terminé, je peux me tourner vers mes parents pour les saluer et les chambrer », nous dit l’actuel portier de Chelsea

Avec Stades