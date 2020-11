C’était très attendu. La rencontre Sénégal – Guinée-Bissau a tenu toutes ses promesses cet après-midi sous le soleil du Stade Lat Dior de Thiès. Finalement, la bataille a été remportée par les Lions de la Terranga.







Désireux de bien vouloir montrer un statut d’outsider depuis l’annonce de l’affiche, Baciro Candé et ses protégés ont mordu la poussière face à un Sénégal mené par Sadio Mané.

Mais selon l’entraineur des Djurtus, cette victoire des Lions ne reflète en aucun cas une infériorité de son équipe. et pour lui, évoquant le premier but encaissé par penalty, le Sénégal a meme était avantagé par l’arbitrage : « on a encaissé le premier but au moment ou il ne le fallait pas. Il restait quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, malheureusement, le Sénégal s’est bénéficié d’un penalty inexistant, pour moi il y a pas faute. Nous avons essayer de revenir au score en deuxième période, on a eu deux , trois belles occasions mais on les a raté parce qu’il y avait un bon gardien en face. Nous n’avons pas étés inférieurs au Sénégal ».

Attristé par cette défaite, Baciro Candé se projette déjà au match retour prévu dans 4 jours : « Il y a un match en Guinée, nous verrons ce qui se passera là bas. Nous viendrons avec tous nos atouts pour battre le Sénégal dimanche ». Au Lions du Sénégal de montrer à Bissau que la victoire d’aujourd’hui a est bien mérité.

