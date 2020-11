Suite à la victoire des Lions du Sénégal aujourd’hui face à la Guinée-Bissau, le sélectionneur national Aliou Cissé est revenu sur la performance de son équipe et salut sa détermination.







Malgré une première période poussive où le Sénégal a eu mal à se mettre en évidence, les Lions ont finalement battu (2-0) la Guinée-Bissau cet après-midi. Conscients des efforts fournis par la bande à Sadio Mané dans cette période de canicule, Aliou Cissé complimente ses joueurs : « je les félicite. Ils ont fait un match sérieux malgré les mauvaises conditions et la chaleur. C’était compliqué, mais je loue les efforts qu’ils ont fournis. Ils ont été déterminés pour engranger les trois points ». Cependant, Aliou Cissé n’est pas satisfait pour autant de la performance des Lions ce soir : « il y avait de déchets techniques dans notre construction, on a pas trouvé la fluidité en première période. Ce sont trois points vitaux. Le plus important était de marquer le premier but. On a fait face à une équipe qui est venue avec sa stratégie. »

Le plus important est fait, surtout, grâce à un Sadio Mané ressuscité avec l’équipe nationale. Dans quatre jours, Kalidou Koulibaly et se bande vont de nouveau en découdre avec les Djurtus ce qui nécessite une bonne récupération pour Aliou Cissé : « au match retour, il faudra bien et rapidement récupérer. La période est chaude et nous comptons sur le corps médical pour cette rencontre.

Revenu sur la plus grande surprise de sa composition dont il a aligné Salif Sané au milieu, Cissé s’explique : « c’est un choix que j’assume, j’aurais pu mettre quelqu’un d’autre, mais il est important dans ces matchs de préparer la prochaine CAN. Mettre Salif Sané au milieu est une option sérieuse ».

Cissé a aussi eu quelques pour l’un des nouvelles arrivées dans la tanière en l’occurrence l’attaquant de Reims, actuel meilleur buteur en Ligue 1, Boulaye Dia ; « il a de la qualité comme d’autres avec nous. Il faut lui laisser le temps pour s’adapter, le football africain est différent de ce qui se produit en Europe. Boulaye est un joueur d’avenir qui apportera beaucoup à l’équipe nationale ». Au natif d’Oyonnax en France de se mettre en évidence car la concurrence est rude dans l’attaque des « Gaindés »

wiwsport.com