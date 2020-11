Ambassadeur de la Fédération Sénégalaise de Football et désormais dans le staff de l’équipe nationale du Sénégal, l’ancien international El Hadji Ousseynou Diouf, présent au stade Lat Dior de Thiès pour suivre le derby entre le Sénégal et la Guinée Bissau a été interrogé par wiwsport.com après le sifflet final de la rencontre. Le natif de Saint Louis a salué la victoire des hommes de Cissé avant de dénoncer l’état de la pelouse de Thiès.

« L’essentiel a été fait. C’est à dire de gagner ce match. Les joueurs n’ont pas oublié leur mission donc c’est une bonne chose. Aujourd’hui, le Sénégal est une institution en Afrique voire dans le monde. Même n’ayant pas la possibilité de produire un beau jeu, il faut gagner, c’est la marque des grandes équipes » se réjouit le double ballon d’or africain.







Avant de dénoncer la qualité de la pelouse, qui selon lui ne valorise pas le jeu collectif : « Certes, Il y’a beaucoup de choses à améliorer, surtout l’état de la pelouse. Franchement, l’état doit construire un stade digne de notre effectif. On ne sera jamais avantagé sur une mauvaise pelouse même avec les meilleurs joueurs de la planète. Pour améliorer les choses, il faut que tout le monde s’y mette, Journalistes, dirigeants, supporters » affirme Diouf.

Désormais, cap sur la rencontre retour en Guinée Bissau. Pour l’ancien international sénégalais, le mot d’ordre sera le même. « Le but était de gagner, on l’a fait, c’est essentiel. Maintenant, il faudra aborder la phase retour avec plus de sérénité. On sait tous que la Guinée Bissau est une très bonne équipe, mais n’empêche, ils seront face aux Lions du Sénégal. Et le mot d’ordre restera le même« , conclut Diouf.

wiwsport.com