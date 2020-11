La troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2022 se poursuit ce jeudi 12 novembre. Avec le deuxième duel du groupe « I ».

Cet après midi le Sénégal a confirmé son statut de super favori dans ce groupe en s’imposant devant la Guinée Bissau (2-0). Un succès qui permet aux joueurs d’Aliou Cissè de rester confortablement à la première place de la poule « I » avec 9 points +7.







Placés respectivement 2e et 4e, le Congo (3 points) et l’Eswatini (0 point) s’affronteront ce jeudi toujours dans le cadre de la troisième journée. Un match nul entre les deux équipes avantagerait certainement le Sénégal qui aura besoin qu’un petit point en Guinée Bissau pour assurer sa qualification en phase finale de la CAN 2022.

