L’équipe de nationale du Sénégal , longtemps dépassée et sans idée, a su se montrer réaliste pour mener à la pause grâce à Sadio Mane contre la Guinée Bissau. Sur un penalty obtenu par l’attaquant de Watford, Ismaila Sarr.

Privé de Gana Gueye, Famara Diedhiou, Diao Baldé Keita, Aliou Cissé a aligné 4-3-3 contre les hommes de Baciro Candé. En défense, on retrouve le duo Kalidou Koulibaly – Salif Sané. Sur les cotés, Moussa Wagué. Il est accompagné par Sabaly, à droit. Au milieu, avec Cheikhou Kouyaté, Pape Alioune Ndiaye et Krepin. En attaque, Sadio Mané et Ismaila Sarr sur les ailes, derrière Habib Diallo en avant centre.







Longtemps butée sur la défense Bissau Guinéenne, l’équipe du Sénégal a réussi à ouvert la marque grâce à l’inévitable Sadio Mane à la 42e minute de jeu, sur un penalty d’Ismaila Sarr. C’est la pause au Stade Dior de Thiès. Les Lions vont devoir faire mieux s’il veut grader le score en seconde période.

wiwsport.com