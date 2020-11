À l’instar des grands coachs européens, le sélectionneur national des Lions du Sénégal s’est également plaint du rythme effréné des matches pour les joueurs. Aliou Cissè en conférence de presse avant le match Sénégal – Guinée Bissau, s’est exprimé sur le fléau.

« Je ne suis pas médecin mais tout le monde le dit. Les clubs, spécialistes du football sont inquiets du rythme effréné des joueurs. Il va falloir trouver une solution. Parce que les clubs en souffrent mais les sélection vont en souffrir davantage. Quand on sait que ce n’est pas près de s’arrêter, l’année 2021 sera encore beaucoup plus intense. Il faut souhaiter un bon rétablissement à tous nos garçons. J’ai envie de dire que les blessures vont aussi avec le football. On aimerait bien les avoir mais cela n’a pas été possible. Encore une fois je leur souhaite un bon rétablissement et une très bonne chance aux garçons qui les ont remplacés. »







