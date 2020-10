Il est l’un des joueurs recrutés cette saison par le Saint-Louis Basket Club. Gna Debaros Bamba (18 ans, 189cm) arrive pour aider le club à retrouver le sommet. L’ailier/arrière Guinéen, qui s’est perfectionné au centre Fabrica (Dakar, Sénégal), espère jouer pleinement son rôle et décrocher des titres avec son nouveau club. En exclusivité, Basket221 a posé trois questions au jeune U18 qui devrait participer au prochain Afrobasket de la catégorie.

Bonjour Gna, vous avez été recruté par Saint-Louis BC cette saison, comment c'est arrivé et pourquoi le choix du SLBC ?







“J’ai été recommandé par mon coach Samba Bâ (Bathie) du centre de formation Fabrica. Donc je n’ai pas hésité de prendre cette opportunité, car j’ai toujours voulu évoluer dans le championnat Sénégalais pour gagner plus d’expérience et pourquoi pas avoir un bon palmarès. Sur ce, j’ai accepté de jouer pour le SLBC graâce aussi à son vécu dans le championnat Sénégalais.”

Vous allez évoluer dans le championnat sénégalais de 1ère division, avez vous déjà une idée du niveau ?

“Oui bien-sûr, j’ai déjà suivi des matchs et j’ai même joué et me suis déjà entraîné avec certains des clubs du championnat. J’ai vu qu’il y’a de très bonnes équipes et de bons joueurs, avec beaucoup de talent. Le championnat Sénégalais a un très bon niveau.”

Et quels sont vos objectifs avec Saint-Louis BC ?

“Mes objectifs, c’est de gagner tous les titres avec l’équipe du Saint Louis Basket club et enrichir mon palmarès. Je veux être performant dans le championnat Sénégalais.”

Basket221