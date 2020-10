Pour son retour dans l’arène national, le Don King a frappé fort en décrochant Balla Gaye 2/ Bombardier et tout récemment Lac 2/ Eumeu Séne et Diéne Kaïré/ Modou Anta. Interrogé sur ses combats, Gaston Mbengue n’a pas manqué de dire qu’il était également déçu du comportement de Gris Bordeaux.







« Organiser pour la 3ème fois leur combat, c’est la volonté divine. je suis un professionnel de la lutte. j’ai organisé toutes sortes de combats, j’ai contribué à la carrière de beaucoup de lutteurs. je ne pense pas avoir à trouver des obstacles à organiser un combat à part ce qui s’est passé entre balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. ce qui me fait le plus mal dans ma carrière de promoteur, ce combat en fait partie. je ne pensais pas que je méritais un tel comportement de la part de Gris Bordeaux; je suis en bon terme avec tous les lutteurs, mais plus particulièrement Gris Bordeaux. il avait des entrées qu’aucun lutteur n’avait auparavant avec moi. j’étais un peu déçu, mais qu’on le mette uniquement dans le cadre de la lutte », fustige Gaston Mbengue dans Sunu Lamb.

