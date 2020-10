Huit mois après sa nomination comme coach de l’Equipe nationale masculine de basket, Boniface Ndong débarque enfin à Dakar. L’ancien Manager général des Lions, qui est en terrain connu, va vite s’atteler avec la Dtn à mettre en place son programme de préparation pour le tournoi de Kigali.

Son arrivée était annoncée vers fin octobre (voir Le Quotidien du vendredi 23 octobre). Et comme promis, le coach de l’Equipe nationale masculine de basket, Boniface Ndong, a finalement débarqué à Dakar. L’information est d’une source proche de la Fédération sénégalaise de basket. Nommé sélectionneur en février dernier, l’actuel entraîneur-adjoint des Denver Nuggets (Nba) devrait rencontrer les responsables du basket sénégalais dans les prochaines heures, ajoute la source.







Aux Etats-Unis depuis sa nomination il y a huit mois, l’ancien Manager général des Lions n’avait jusque-là pas eu l’opportunité de rencontrer sur place les responsables de l’instance fédérale. D’abord à cause de son travail d’adjoint au sein de la franchise de la Nba, ensuite en raison de la pandémie du Covid-19.

Ce sera donc l’occasion pour le remplaçant de l’Espagnol, Por­firio Fisac, de discuter des conditions de préparation des éliminatoires de l’Afrobasket 2021, prévues du 25 au 29 novembre prochain.

Malgré les incertitudes qui planent sur l’organisation de ces matchs de qualification, avec la pandémie du Covid-19, la Fédération sénégalaise de basket et la Direction technique nationale s’activent depuis quelques semaines à rendre effectif le plan-programme des Lions soumis au ministère des Sports.

Et justement, concernant le stage des Lions, on parle d’une pré-liste de 24 joueurs dans laquelle on devrait retrouver quelques locaux. Et cela, malgré l’absence de compétitions nationales notée depuis mars dernier avec l’arrêt des activités sportives dû à la crise sanitaire. Qui pourrait aussi avoir un impact sur le tournoi de Kigali, co-organisé par Fiba-monde et Fiba-Afrique.

Et en raison de la pandémie du Covid-19, une batterie de mesures ont été prises par l’instance mondiale afin de prendre les devants quant aux risques de contamination. Des séries de tests seront imposées à toutes les délégations au moins dix jours avant le déplacement dans la capitale rwandaise. A cela, il faut ajouter d’autres tests à effectuer dans la bulle de Kigali avant le début de la compétition.

A noter que Kigali accueillera les matchs des groupes A, B et D, chacun composé de quatre équipes, tandis que les quatre équipes du groupe E seront à Alexandrie, en Egypte. Alors que le match retour de qualification se jouera en février 2021. Au total, 20 équipes participent à la deuxième phase des qualifications pour l’Afrobasket 2021. Elles ont été divisées en cinq groupes de quatre et chaque équipe disputera deux tournois (à domicile et à l’extérieur) dans trois fenêtres internationales. Les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour l’Afro­basket 2021, qui se déroulera au Rwanda.

