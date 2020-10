Un communiqué publié vendredi sur le site internet la Fédération royale marocaine de football (FRMF), précise que ces deux rencontres, programmées à 16h00 Gmt ce samedi puis mardi.

Morocco U20 National Team🇲🇦 will be playing two friendly games against Senegal🇸🇳, on October 24th and 27th respectively.

Both matches will be played at Mohammed VI Football Complex, and are part of preparations for next challenges⚽ Good luck to our young players!🦁#DimaMaghrib pic.twitter.com/TSXgDz9C7G

