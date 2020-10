La 6e journée de Premier League offre un choc au sommet entre deux des plus belles équipes de la Perfide Albion. D’un côté on retrouve Manchester United et de l’autre Chelsea de Edouard Mendy.

A domicile, les Red Devils s’organisent dans un 4-2-3-1 avec David De Gea comme dernier rempart. Aaron Wan-Bissaka, Victor LindeLöf, Harry Maguire et Luke Shaw protègent le gardien espagnol tandis que Scott McTominay et Fred assurent le double pivot. Enfin, Juan Mata, Bruno Fernandes et Daniel James accompagnent Marcus Rashford en attaque.







De son côté, Chelsea opte pour un 3-4-3 avec Édouard Mendy dans les cages. Cesar Azpilicueta, Thiago Silva et Kurt Zouma composent la ligne défensive. Les rôles de pistons sont assurés par Reece James et Ben Chilwell. Jorginho et Matéo Kovacic sont associés dans l’entrejeu alors que Christian Pulisic et Kai Havertz accompagnent Timo Werner en attaque.

Les compositions :

Manchester United : De Gea – Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw – McTominay, Fred – Mata, Fernandes, James – Rashford

Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma – James, Jorginho, Kanté, Chilwell – Havertz, Pulisic – Werner

Foot Mercato