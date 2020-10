Il y avait un gouffre entre le champion de France et la lanterne rouge techniquement, et cet écart s’est fait de plus en plus criant à mesure que les visiteurs déclinaient physiquement. Moins rythmée, la seconde période a ressemblé à une promenade de santé pour Paris, qui s’est contenté de gérer son avantage jusqu’à l’entrée de Mbappé (73e), auteur d’un doublé en l’espace de six minutes (82e, 88e). On se souviendra tout de même du gros raté de Baldé (75e), qui aurait pu relancer le match avec davantage de lucidité devant Rico.

