Cheikhou Kouyaté, pilier de l’axe central de l’équipe, est titulaire pour ce match critique pour Crystal Palace qui n’est qu’à 3 points de la 4e place actuellement occupée par Liverpool de Sadio Mané.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées 6 fois depuis 2004, le dernier match entre les deux formations a été remporté par Crystal Palace le samedi 02 février 2019 (Championnat d’Angleterre – 25e journée : 2-0).

COME ON YOU PALACE #CPFC | #FULCRY

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 24, 2020