Edouard Mendy dit que quatre joueurs de Chelsea l’ont aidé à s’installer à Stamford Bridge après son arrivé en provenance de Rennes.

Le joueur de 28 ans a fait ses débuts à Chelsea lors du match de Coupe le mois dernier contre Tottenham, et a également participé à la victoire de la Premier League sur Crystal Palace et au récent match nul en Ligue des champions avec Séville. Ce fut un début prometteur pour Mendy à Chelsea et le gardien de but a déclaré que les français N’Golo Kante, Olivier Giroud et Kurt Zouma – et le capitaine des Blues Cesar Azpilicueta – l’ont aidé à s’installer dans l’ouest de Londres.







« Il y a beaucoup de joueurs français ici qui m’ont aidé à m’installer comme Kurt Zouma, Olivier Giroud et N’Golo Kante », a déclaré Mendy au site officiel de Chelsea . « Et puis il y a Cesar Azpilicueta, qui a passé du temps à Marseille et qui parle aussi français. Dès mon arrivée, il m’a demandé s’il pouvait faire quelque chose pour moi, ce qui était vraiment sympa. »

« De plus, il y a ma sœur, qui vit en Angleterre depuis sept ans, donc je sais que si j’ai besoin de quelque chose, je peux simplement lui parler. »

Metro